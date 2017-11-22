الهلال الأحمر بالرياض ترفع استعداداتها لموسم الأمطار

سعيد العجل(صدى):

وجه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض الدكتور راشد حامد القحطاني برفع مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية، وتوقعات هطول الأمطار على المنطقة، والتي من المتوقع ارتفاع عدد الحوادث والحالات المرضية فيها.

كما أكدت هيئة الهلال الأحمر، أن الهيئة رفعت من استعداداتها في كافة مراكز المنطقة ومحافظاتها ، تأهباً لأي طارئ قد يحدث مزامنة مع فترة بداية الإجازة الأسبوعية، وتغير الأجواء والتي من المتوقع أن تزيد فيها نسبة الحوادث والأمراض، حسب الدراسات والإحصائيات التي تقوم بها الهيئة.

وأشارت إلى أنه تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة عبر المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة والمحافظات، وأيضاً تفعيل دور التطوع للمشاركة مع الفرق الإسعافية والخدمات اللوجستية للهيئة في كافة آلتخصصات، واستعداد تام من خلال الآليات والعمليات المتنقلة وفريق التموين والإمداد، استعداداً لتفعيل خطة الطوارئ.

كما شددت الهيئة على ضرورة الاتصال المبكر على الرقم الموحد 997 عند حدوث أي طارئ.