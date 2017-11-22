” النصر ” يُعلن موعد استلام ” التذاكر المجانية ” لمباراة الغد

طلال الغامدي(صدى):

تكفل رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، بقيمة كافة التذاكر المتبقية لجماهير العالمي في مباراة النصر – الاتحاد غدًا الخميس، كما تبرع عدد من الرياضيين المحليين والأجانب وأعضاء الشرف بشراء تذاكر المباراة.

وجاءت هذه المبادرة تفاعلًا من سمو الأمير فيصل مع بادرة الوفاء لتكريم نجم نادي النصر سابقًا والمنتخب الوطني الكابتن سالم مروان.

وأعلن نادي النصر أنه سيتم توزيع التذاكر المجانية المخصصة للجماهير، غدًا الخميس، ابتداءً من الساعة الرابعة ونصف عصرًا أمام البوابة رقم 6.

يُذكر أنه من المنتظر، غدًا الخميس، أن يلتقي نادي النصر بنادي الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري المحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في تمام الـ7:40 مساءً، وأن يذهب دخل المباراة بالكامل إلى الكابتن سالم مروان في مبادرة من هيئة النادي والجماهير والرياضيين لتكريمه.