  • الأربعاء 22

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. إيران تفرض غرامة على طلي النساء لأظافرهن

إيران تفرض غرامة على طلي النساء لأظافرهن

إيران تفرض غرامة على طلي النساء لأظافرهن
طهران(صدى):

لقي خبر غرامة النساء الإيرانيات اللواتي يطلين أظافرهن أو يضعن النظارة الشمسية على الرأس، لأنها تثير الرجال جنسياً، موجة واسعة من السخرية بين نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الإيرانيون ساخرين بأن حظوظ الفتيات والنساء اللواتي يضعن النظارة الشمسية، في الأزواج أكثر بكثير من غيرهن.

 


الوسوم:, , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 38478 ] نشر منذ 20 دقيقة

سخافات مخلوطه باالخرافات ,, هذا دين وديدن المجوس المشركين ,,

[ عدد التعليقات: 15457 ] نشر منذ 6 دقائق

هههههههه
استغفر الله بس 😣

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *