إيران تفرض غرامة على طلي النساء لأظافرهن
لقي خبر غرامة النساء الإيرانيات اللواتي يطلين أظافرهن أو يضعن النظارة الشمسية على الرأس، لأنها تثير الرجال جنسياً، موجة واسعة من السخرية بين نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق الإيرانيون ساخرين بأن حظوظ الفتيات والنساء اللواتي يضعن النظارة الشمسية، في الأزواج أكثر بكثير من غيرهن.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38478 ] نشر منذ 20 دقيقة
سخافات مخلوطه باالخرافات ,, هذا دين وديدن المجوس المشركين ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15457 ] نشر منذ 6 دقائق
هههههههه
استغفر الله بس 😣