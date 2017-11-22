المدعي العام الأمريكي يقرر اعتقال قرصان إيراني
قرر المدعي العام الأمريكي، اعتقال بهزاد مصري، العميل لصالح الجيش الإلكتروني الإيراني التابع لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، لتورطه بأعمال قرصنة إلكترونية واختراق شبكة ” إتش بي أو HBO ” التلفزيونية العملاقة وكذلك اختراق لعبة “صراع العروش Game of Thrones ” .
ويحمل مصري اسما مستعاراً تحت عنوان ” الصمت الموحش ” وهو عضو بمجموعة من الهاكرز تسمى ” أصحاب القبعات التركية ” تابعة للجيش الإلكتروني الإيراني المتهم بشن هجمات سايبرية ضد مؤسسات خاصة وحكومية في مختلف أنحاء العالم.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3900 ] نشر منذ 17 دقيقة
طبقو عليه ارهاب العالم وانفوه من الحياه
ايراني رافضي