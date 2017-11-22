المدعي العام الأمريكي يقرر اعتقال قرصان إيراني

واشنطن(صدى):

قرر المدعي العام الأمريكي، اعتقال بهزاد مصري، العميل لصالح الجيش الإلكتروني الإيراني التابع لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، لتورطه بأعمال قرصنة إلكترونية واختراق شبكة ” إتش بي أو HBO ” التلفزيونية العملاقة وكذلك اختراق لعبة “صراع العروش Game of Thrones ” .

ويحمل مصري اسما مستعاراً تحت عنوان ” الصمت الموحش ” وهو عضو بمجموعة من الهاكرز تسمى ” أصحاب القبعات التركية ” تابعة للجيش الإلكتروني الإيراني المتهم بشن هجمات سايبرية ضد مؤسسات خاصة وحكومية في مختلف أنحاء العالم.