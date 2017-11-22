التفاصيل الكاملة لـ ” معلمة ” فقدت وظيفتها بسبب سجل درجاتها بساجر

عادل الحربي(صدى):

روي زوج ” مشعل عباس الحنتوشي ” كيف فقدت زوجته ” سحر نايف ” وظيفتها كـ ” معلمة ” في مدرسة بنات ثانوية في مركز ساجر التابع للدوادمي، رشحت لها في دولة الكويت، بسبب فقدان سجل درجاتها في الصف الثاني الثانوي، وتعذر العثور على أي دليل يخدمها في مكتب التعليم بالمركز أو إدارة تعليم الدوادمي التي يتبعون لها.

وقال ” مشعل عباس الحنتوشي ” : إن زوجته ” سحر نايف ” درست في ساجر مرحلة الثانوية، وانتقلا للكويت، وتقدمت قبل خمسة أشهر لوظيفة معلمة هناك، وتم ترشيحها، وهناك يشترط ” التعليم ” تزويدهم بكافة شهاداتها للمرحلة الثانوية، وكان ينقصها سجل الدرجات للصف الثاني الثانوي، الذي يفترض أن يكون في أرشيف المدرسة والتعليم.

وأضاف: ” حينها تقدمت زوجتي بطلب شهادة ثاني ثانوي للعام الدراسي ١٤٢٣هـ، بدل فاقد من ثانوية ساجر الثانية للبنات، وذلك بخطاب من مكتب التعليم بساجر، وبعد بحث من قبل قائدة المدرسة أفادتنا بأنه لا يوجد لها شهادة أو أي كشف للدرجات، مع أن مثل هذا الموضوع يبقى في المدرسة وفي عهدة القائدة ” .

وأضاف أنهم تواصلوا مع مكتب تعليم البنات في ساجر، وخاطبوا المدرسة للمرة الثانية، وكان جواب القائدة واحدًا وهو: ” لا يوحد لدينا شيء ” ، فتقدموا بطلب مماثل لإدارة تعليم الدوادمي لعلها تحل المشكلة، وطلبت الإدارة منهم مهلة أسبوع للبحث، ثم جاءت الإفادة مماثلةً لمن سبقهم بأنه لا يوجد في قسم الاختبارات الخاص بالبنات أي كشف ورقي للدرجات يخص الطالبة.

وطالب ” الحنتوشي ” تعليم الدوادمي بحل مشكلة زوجته وعدم التأخير في ذلك؛ حتى لا تضيع عليها فرصة الوظيفة التي تحلم بها.