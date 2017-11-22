بالصور.. ظهور لامبورجيني أفنتادور باللون الوردي في طوكيو

متابعات(صدى):

نحن لسنا متأكدين ممن قدم أو عدل هذه السيارة، ولكن يبدو أن هناك انتشار لتعديلات لامبورجيني أفنتادور باللون الوردي في الآونة الأخيرة، فقد رأينا عدد غير قليل جدا منهم في الأشهر القليلة الماضية وحدها. والآن، هناك نموذج آخر ظهر بنفس اللون وهو نموذج LP720-4 50 Anniversary، وهي السيارة التي تم انتاجها لسد الفجوة بين النسخة القياسية LP700-4 و LP750-4 SuperVeloce .

كما انها أيضا تعتمد على مجموعة من عجلات S202 فورجيتو، مع الحافات السوداء و واللمسات الوردية, وقد رصدت هذه السيارة في طوكيو باليابان التي هي واحدة من أكبر الأسواق للسيارات الراقية في العالم، حتي أن لامبورجيني قدمت نسخة خاصة هناك.

وهذه النسخة المحدودة من السيار لم تأتي باللون الوردي، على الرغم من أنه جيد على السيارة. ولكن التنوع، كما يقولون، هو ما يحقق مذاق الحياة وعلى الرغم من أنهاقد لا تروق للجميع ، ولكن لامبورجيني الوردية بالتأكيد مثيرة.