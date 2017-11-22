خادم الحرمين الشريفين يطمئن في اتصال هاتفي على صحة سمو أمير دولة الكويت

واس(صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته.

وقد عبر سمو أمير دولة الكويت عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الصادقة، داعياً الله ألا يريه أي مكروه.