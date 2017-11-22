هطول أمطار خفيفة على الرياض

عادل الحربي(صدى):

شهدت مدينة الرياض ، مساء اليوم ، هطول أمطار خفيفة، على بعض الأجزاء، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت أمانة منطقة الرياض أنهت استعداداتها لموسم الأمطار من خلال خطة متكاملة تتضمن تجنيد (٢٠٠٠) مهندس ومراقب وعامل يباشرون جميع مواقع التجمعات فور هطول الأمطار مزودين بأكثر من (٦٠٠) معدة لنزح مياه الأمطار، كما تضمنت خطة الطوارئ مسؤوليات وواجبات كل الجهات المشاركة أثناء هطول الأمطار وعمليات التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة.