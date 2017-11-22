بالصور.. ” اليونسكو ” تعلن أكثر 10 مواقع ساحرة في العالم

واشنطن(صدى):

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونسكو ” ، قائمة بأفضل المواقع الساحرة في العالم، فيما يلي أبرز 10 مواقع ساحرة تصدرت القائمة:

الأهرام في مصر .. وهي أقدم عجائب الدنيا السبع القديمة وتشمل العديد من المقابر والمعابد والأهرامات الصغيرة الأخرى.

جزر بالاو.. وهي أرخبيل صخري يقع في غرب المحيط الهادي ويتكون من 445 جزيرة من الحجر الجيري الغير مأهولة.

جزر أوغاساوارا .. وتقع على بعد 1000 كم جنوب اليابان وتتكون من 30 جزيرة. وتذكر منظمة اليونسكو أن جزر أوغاساوارا تحتوي على مناظر طبيعية متنوعة، وتعتبر موطنا لحيوانات كثيرة، بما فيها العديد من الحيوانات المهددة بالانقراض.

حديقة يلوستون الوطنية في أمريكا .. حديقة تغطي مساحة 9000 كم²، وتحتوى على نصف الخصائص الجيولوجية والحرارية الأرضية المكتشفة حتى الآن فى العالم.

تضاريس دانشيا فى الصين.. وهي التي تغطى مساحة واسعة من غربي قويتشو إلى شرقي تشجيانغ،حيث تشكل التضاريس والغابات والأنهار والشلالات مناظر طبيعية فائقة الروعة.

البندقية الإيطالية .. وهي تشكل المناطق الحضرية والممرات المائية لجزئين رئيسيين من مدينة البندقية وتتميز بتاريخ عريق وإنجازات فنية فريدة.

قصر فرساي في فرنسا.. أصبح قصر فرساي نموذجا للقصور الملكية الأوروبية، حيث يضم أروع أعمال المهندسين المعماريين والنحاتين والزخرفيين.

جزيرة فريزر الأسترالية.. تضم الجزيرة الشاطئ الرملي النظيف الذي يبلغ طوله 250 كم مما يجعل هذه الجزيرة تتمتع بجمال فريد.

دلتا أوكافانغو ببوتسوانا الأفريقية.. وهو سهل منخفض وموطن لكثير من الثدييات الكبيرة المهددة بالانقراض في العالم مثل الفهود وحيد القرن الأبيض وحيد القرن الأسود الكلاب البرية الأفريقية والأسود وغيرها.

حدائق كندا .. مناظر طبيعية جبلية مذهلة بما فيها بانف، جاسبر، كوتناي، منتزه كرين الوطني،روبسون ومنتزه هامبر الإقليمي.