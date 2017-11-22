النهدي الطبية بالدمام وأبها تعلن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة النهدي الطبيّة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، لحمَلة الدرجة الجامعية بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة والصيدليات التابعة لها في كل من “ الدمام، وأبها ” .

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– قائد فريق الصيانة (الدمام).

– قائد فريق المستودع (أبها).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).