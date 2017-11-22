شركة بوبا تعلن وظائف إدارية شاغرة في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة “ بوبا العربية ” للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة الدرجة الجامعية فأدنى، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة هي:

– مدير/ شراكة أعمال الموارد البشرية.

– مسؤول الموافق.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).