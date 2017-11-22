مظاهرات في موريتانيا تطالب بإعدام المستهزئ بالنبي محمد

نواكشوط(صدى):

أختفى الكاتب الموريتانى محمد الشيخ ولد أمخيطير الذي دون أدين بالإستهزاء للنبي محمد ، وقامت مظاهرات تطالب بالإعدام ،

تداول على موقع التواصل الإجتماعى يوتيوب مقطع فيديو يوضح غضب فى الشارع الموريتانى وتظاهرات وإحتجاجات من قبل الشعب الموريتانى إعتراضا على تخفيف الحكم على ولد أمخيطير من إعدام إلي السجن لمدة عامين

قال احدى المتظاهرين نفدى رسول الله بمالنا وأولادنا كيف يتم الإفراج عن هذا المتهم الذي يستهذئ برسول الله؟!

وقال مواطن أخر : هذا استهذاء بالامة الاسلامية ونطالب الحكومة بإعادة المحاكمة عليه مرة اخري.

وقامت الشرطة الموريتانية بقمع التظاهرات الغير مرخصة وأستمرت المناوشات لعدة أيام خاصة بعد إنتشار أخبار تتحدث عن إختفاء ولد امخيطير وربما تم ترحيله خارج موريتانيا.

وقال محامى وعضو فريق الطرف المدنى ” ليس لدينا أى معلومات عن إذا كان ولد أمخيطير رحل خارج البلاد أم مازال فى السجن .

كما أعلن وزير العدل الموريتانى عن قانون ينص على محاكمة من يقوم بإزدراء الأديان وقد قال : كل مسلم ذكر كان أو أنثي أستهزء أو سب الله أو الرسول صلي الله عليه وسلم وملائكته أو أحد أنبيائه يقتل .

ولكن القانون لا يطبق بأثر رجعى أى أنه لا يطبق على ولد أمخيطير كما أنه سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ ،وهو يعد أحد أهم الملفات الشائكة فى موريتانيا .