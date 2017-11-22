بالصور.. ضبط 33 وافدًا مخالفًا لأنظمة الإقامة في الرياض

علي القحطاني(صدى):

شنت الفرق التفتيشية في الرياض، اليوم الأربعاء، حملة على السوق الشعبية بحي الرمال، كما شملت الحملة الوطنية كذلك كلًّا من المجمعة والغاط، وذلك استكمالًا للحملات التفتيشية لضبط مخالفي نظام العمل.

وأسفرت الحملات، عن القبض على 29 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل، وضبط 5 مخالفات للمادة 39 من نظام العمل، كما تم ضبط 97 مخالفة لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في حملة تفتيشية أجريت على منشآت القطاع الخاص، للتحقق من التزام أصحاب المحالِّ بتطبيق القرار، كما تم ضبط 8 مخالفات والقبض على 4 وافدين، في كل المجمعة والغاط.