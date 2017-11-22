يعقوب الحمادي يدير لقاء الرائد وأحد

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر صحفية اليوم الأربعاء، أن الحكم الدولي الإماراتي يعقوب الحمادي سيدير مواجهة الرائد وأحد في الجولة الحادية عشرة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يعاون الحمادي خلال المواجهة المقرر لها على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، كلٌّ من: أحمد الراشدي حكم مساعد أول، وزايد داوود حكم مساعد ثانٍ.

يذكر أن فريق أحد يحتل المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، في حين يقبع الرائد بقاع جدول الدوري برصيد 5 نقاط، علمًا بأن الأهلي يتصدر المسابقة برصيد 21 نقطة.