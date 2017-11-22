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بالفيديو.. جسم غريب يسابق طائرة في بريطانيا

بالفيديو.. جسم غريب يسابق طائرة في بريطانيا
لندن(صدى):

تداول عدد من المغردين في بريطانيًا صورًا ومقاطع فيديو، لجسم غريب ظهر في الجو قبل هبوط إحدى الطائرات بأحد مطارات لندن.

وأظهر فيديو متداول لحظة ظهور الجسم في السماء فوق مطار هيثرو الشهير في العاصمة البريطانية، وعندما اقتربت الطائرة منه استدار، ثم تلاشى في السماء.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38478 ] نشر منذ 27 دقيقة

اوكيه ,,

[ عدد التعليقات: 3900 ] نشر منذ 21 دقيقة

يمكن قرندايزر رايح لمهمة خاصة لدحر قوات فيقا الكبير

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 17 دقيقة

وين الفيديو
انتم مثل الي يقول ابشر لك بولد بس مات وين الجسم الغريب الي سبق طايرة ثم بعدها يستدير ويتلاشى هذا امر محمس للغاية

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