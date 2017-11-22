بالفيديو.. جسم غريب يسابق طائرة في بريطانيا

لندن(صدى):

تداول عدد من المغردين في بريطانيًا صورًا ومقاطع فيديو، لجسم غريب ظهر في الجو قبل هبوط إحدى الطائرات بأحد مطارات لندن.

وأظهر فيديو متداول لحظة ظهور الجسم في السماء فوق مطار هيثرو الشهير في العاصمة البريطانية، وعندما اقتربت الطائرة منه استدار، ثم تلاشى في السماء.