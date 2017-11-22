بالصور.. أستون مارتن فانتاج الجديدة تجمع بين شكل السيارات الفائقة وقوة AMG

لندن(صدى):

يمكن اعتبار استبدال سيارة مثل فانتاج في الجيل السابق منها مهمة صعبة بشكل لا يصدق خاصة أن هذا النموذج العالمي مميز للغاية، وكل شيء جديد في أحدث سيارة رياضية من أستون مارتن، من الهيكل إلى منظومة الدفع ومن التكنولوجيا للجوانب الأيروديناميكية.

وتأتي الطاقة كما هو متوقع من محرك V8 سعة 4.0 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 503 حصان و685 نيوتن متر من عزم الدوران. ويقترن الموديل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ZF، مع تلميح أستون مارتن لتقديم خيار مانيوال في وقت لاحق.

وتقول أستون مارتن أنها قد وضعت المحرك منخفضا وبأقصى حد ممكن في أقصي الخلف لضمان أفضل مركز للجاذبية والتميز في توزيع الوزن بنسبة 50-50. كما أن الوزن الخاص بالسيارة هو 1530 كجم وتستغرق السيارة 3.6 ثانية للتسارع من (0-100km / ساعة) في حين أن السرعة القصوى هي 313 كم / ساعة).

أما شاسيه السيارة فهو تطور للشاسيه الألومنيوم في موديل DB11، مع ادعاء أستون مارتن أن 70 في المئة منه جديد. كما أن طراز أستون مارتن فانتاج الجديد هو النموذج الأول للشركة الذي يستخدم نظام التفاضلي الخلفي الإلكتروني (E-Diff). ويرتبط هذا النظام الجديد بنظام التحكم في الثبات الإلكتروني للمركبة، ويتكيف مع خصائصه بشكل أكثر ذكاء من نظام LSD التقليدي، الأمر الذي يجعل السيارة أكثر تميزاً، سواء على خط مستقيم أو أثناء المنعطفات.

وقد فتحت أستون مارتن الحجوزات لفانتاج الجديدة كليا اليوم، وتبدأ الأسعار من 120,900 جنيه استرليني في المملكة المتحدة، و 154,000 يورو في ألمانيا و 149,995 دولار في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتم تسليم السيارات الأولى خلال الربع الثاني من عام 2018.

