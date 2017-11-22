بالصور.. وزير التجارة: التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية تتطلب تعظيم دور ” الكومسيك “

سعيد العجل(صدى):

أكد معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي ” الكومسيك ” ، بأن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية تتطلب ضرورة العمل على تعظيم دور اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، مؤكدا على أهمية موضوع هذه الدورة (تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي) والذي يعتبر من الموضوعات الحيوية، ونتطلع سوياً إلى أن تثمر المناقشات والمباحثات التي ستتم خلال هذه الدورة عن مبادرات عملية تعود بالفائدة على الدول الأعضاء.

وأشار معاليه في كلمة له خلال اجتماع اللجنة المنعقد في مدينة إسطنبول التركية صباح اليوم، بأن أهم أهداف الكومسيك تشمل التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة الإسلامية، والإسهام في الجهود التنموية للدول الأعضاء، وتطوير ونشر المعرفة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبناء فهم مشترك، وتقريب السياسات التي تتبناها الدول الأعضاء. مشيراً إلى أن هذه التحديات الاقتصاديات الكبيرة التي تواجه الأمة الإسلامية، يأتي دور لجنة (الكومسيك) كأحد أهم اللجان المتخصصة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

وأبان القصبي خلال كلمته بأن المملكة قد بدأت في تنفيذ رؤية ٢٠٣٠ والتي تقوم على ثلاثة مرتكزات هي العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي. مستهدفةً تعزيز التكامل الإقليمي والدولي وتوثيق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، إضافة إلى علاقاتنا مع الدول الإسلامية والصديقة. وذلك لأهمية التخطيط للمستقبل وضمان الرفاه للأجيال القادمة.

وكان فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد افتتح صباح اليوم اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي ” الكومسيك ” ، والمنعقدة في مدينة إسطنبول في تركيا خلال الفترة من 2 إلى 5 ربيع الأول 1439هـ، الموافق 20 إلى 23 نوفمبر 2017، ويهدف الاجتماع لمناقشة عدداً من الموضوعات الاقتصادية للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.

