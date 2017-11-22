رئيس هيئة الرياضة يغرد بصورة ” ناصر الجوهر ” بعد إقالة مدرب الأخضر

ماجد محمد(صدى):

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، المستشار في الديوان الملكي تغريدة، اليوم الأربعاء، ضمّن فيها صورة ناصر الجوهر، مدرب المنتخب الأسبق.

وجاءت تغريدة آل الشيخ بعد ساعة من الإعلان عن إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب باوزا، والتفاوض مع مدرب بديل.

جدير بالذكر أن الجوهر، كان المدرب البديل في حالة إقالة أحدهم من تدريب المنتخب، حيث يلجأ له إداريو المنتخب لحمل الثقة، ما دفع مغردين إلى تفسير التغريدة بأنها قرب تعيين للجوهر، فيما فسرها آخرون بأنها طرفة من آل الشيخ.