أسباب فقدان الرجل رغبته في زوجته

متابعات(صدى):

إن الاعتقاد الشائع بين الناس أن الرجل يفقد رغبته في زوجته لأن زوجته غير جذابة ولا تبدي الحماس لعلاقتهما غير صحيح بكل بساطة.

إليك الأسباب الحقيقية وراء فقدان الرجل رغبته في زوجته والحلول.

*عمله هو عشيقته:

عندما يتورط الرجال بعملهم بشغف، يستبدلون هذا الهوس بالعمل محل الإثارة الجنسية التي تقود الرجل عادة إلى زوجته. فالشعور الذي يحصلون عليه من النجاح وتعزيز الأنا وجني المال قد يكون مثيراً لهم إكثر من العلاقة بزوجاتهن.

الحل: اهتمي بتفاصيل عمله بحيث يمكنك أن تشاركيه هذا الوجه من حياته. واطلبي منه ان يكون لكما ساعة خاصة بكما كزوجين، يكون فيها الهاتف مطفأ، وحددي معه موعداً في الأسبوع لتخرجا معاً. وفكري أيضاً بخطة حميمة للصباح.

ومن الأسباب الأخرى وراء فقدان رغبته في زوجته:

*عدم استمتاعها بعلاقتهما الحميمة

*غضب الرجل منها

*شعوره بأنه ممل

*شعورها بالاكتئاب

*اكتسابها وزناً زائداً