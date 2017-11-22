أسباب فقدان الرجل رغبته في زوجته
إن الاعتقاد الشائع بين الناس أن الرجل يفقد رغبته في زوجته لأن زوجته غير جذابة ولا تبدي الحماس لعلاقتهما غير صحيح بكل بساطة.
إليك الأسباب الحقيقية وراء فقدان الرجل رغبته في زوجته والحلول.
*عمله هو عشيقته:
عندما يتورط الرجال بعملهم بشغف، يستبدلون هذا الهوس بالعمل محل الإثارة الجنسية التي تقود الرجل عادة إلى زوجته. فالشعور الذي يحصلون عليه من النجاح وتعزيز الأنا وجني المال قد يكون مثيراً لهم إكثر من العلاقة بزوجاتهن.
الحل: اهتمي بتفاصيل عمله بحيث يمكنك أن تشاركيه هذا الوجه من حياته. واطلبي منه ان يكون لكما ساعة خاصة بكما كزوجين، يكون فيها الهاتف مطفأ، وحددي معه موعداً في الأسبوع لتخرجا معاً. وفكري أيضاً بخطة حميمة للصباح.
ومن الأسباب الأخرى وراء فقدان رغبته في زوجته:
*عدم استمتاعها بعلاقتهما الحميمة
*غضب الرجل منها
*شعوره بأنه ممل
*شعورها بالاكتئاب
*اكتسابها وزناً زائداً
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11516 ] نشر منذ 2 ساعتين
سببين ولاغيرهم 🤚
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اذا كانت سمينه وانذكرت بالمقال 😁
واذا كانت قبيحه شكلا او شخصيه😊
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بس جمال الروح والاخلاق يمشي الحال مو هيك ؟؟؟؟؟😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22949 ] نشر منذ 2 ساعتين
واحد دخل علي زوجتة ولقاها نائمة
قال الحمدلله (الفتنة نائمة)
ردت عليه من تحت اللحاف
قالت : لعن الله من أيقظها
راجمة صواريخ حتى وهي منخمده 😁
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5558 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههه على بالي اني انكت
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9944 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1954 ] نشر منذ 1 ساعة
الخانة دي اسمها عالم المرأه لحد الحين ماشفت عنايه بالبشره مواضيع عن الأسرة والمرأة والعناية بالجسم والصحة والجسم .. ماشفت الا كلام عن الجنس!!! لهذي الدرجه الموضوع خطير ولا حركه جديده عشان جذب اكبر عدد من الأوادم🤔
برق[ عدد التعليقات: 11108 ] نشر منذ 53 دقيقة
ابتس الا هيك 😁😁 هيك ونص بعد 😁😁
ايه الرجال يمل وتنفقع تسبده بعد سواءا كانت حلوه او قبيحه 😡😡
الملل حاصل حاصل لا محاله
لكن وش نسوي ، ماعندنا الا هن 😩😩😩 وين نوديه الى منه اشغلنا ؟؟
هاك الساعه لو قدامك فتحه فالجدار تبا تقبلها مو عاد حرمه 😜😜😜
والا ودنا ونفسنا نغير ونبدل وكل يوم وحنا ممتطين ظهر فرس جديده
لكن الشكوى على الله
روووووز[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 10 دقائق
المللللللللللللللللل لا غير حتى المرأة بتمل من زوجها بس المراة كتوووومة