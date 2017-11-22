رسميًا.. إقالة باوزا من تدريب المنتخب السعودي

نواف السالم(صدى):

أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم ارتباطه مع المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إدغاردو باوزا وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية وفق بيان صادر عن الاتحاد.

ويؤكد الاتحاد السعودي أنه يعكف حاليا على إنهاء التعاقد مع مدرب بديل يكون في مستوى التطلعات بما يواكب المرحلة الراهنة التي يستعد فيها المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وثمن رئيس الاتحاد السعودي عادل بن محمد عزت، الجهود التي بذلها باوزا خلال الفترة السابقة، متمنيًا له التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة.