مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن 4 وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توافر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف المتاحة تحت اسم:

– مساعد أول إداري: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة المستشفيات، أو أي مجال آخر ذي صلة.

– سكرتير أول طبي ” وظيفتان ” : شهادة الدبلوم في تخصصات: ” السكرتارية التنفيذية، أو إدارة المستشفيات ” .

– أخصائي ثانٍ خدمات المرضى ” للنساء ” : درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في إدارة الرعاية الصحية، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى 29 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).