نسما القابضة تعلن عن وظائف هندسية شاغرة للجنسين بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية ” نسما القابضة ” ، عبر موقعها الإلكتروني، توافر وظائف هندسية شاغرة للجنسين للسعوديين والسعوديات، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها ” نسما للكهرباء ” في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة هي:

– مهندس كهرباء ” وظيفتان للنساء ” .

– مهندس اتصالات ” للرجال ” .

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يناير 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).