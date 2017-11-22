السعودية للكهرباء تدعو للحيطة والحذر مع بدء الحالة المطرية

سعيد العجل(صدى):

دعت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة و ورود توقعات للرئاسة العامه للأرصاد وحماية البيئة بتعرض اجزاء من المملكة لفرصة هطول امطار ومنها منطقة الرياض وتستمر على أجزاء من المنطقة وحتى مساء غد الخميس.

وتهيب الشركة، بالجميع إلى تجنب الاقتراب من المحولات الكهربائية، والعدادات، وأعمدة الإنارة وغيرها من المعدات الكهربائية بالشوارع والطرقات خلال الأمطار، حرصا على سلامتكم،.

وطالبت الشركة بالمبادرة إلى إرسال أي ملاحظات تخص السلامة الكهربائية عبر رسالة واتساب إلى خدمة ” صديق الكهرباء ” على رقم ( 0533991100) مع تحديد الموقع، لكي يتسنى لفرق الطوارىء المتواجدة في الميدان سرعة التعامل معها.