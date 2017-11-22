أمطار جدة تتلف الكورنيش الجديد قبل افتتاحه
أغرقت الأمطار شوارع جدة، وكان لكورنيش جدة الجديد، المقرر افتتاحه بعد أيام، بتكلفة بلغت 800 مليون ريال، نصيب من التلف حيث تجمعت المياه في أنفاق المشاة الفاصلة بين مشروع المرحلة الثالثة والمشروع الجديد.
وسقطت من جراء الأمطار عدد من النخيل والتي تم غرسها على امتداد طريق الكورنيش.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38478 ] نشر منذ 3 ساعات
ماهو هذا الفساد بعينه ,,
,, وين الإماره وين ,, والرقابه وين ,, الموظف المخلص وين ,, وين الملايين ,,
ماجد سعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
تدرون ليش الغرق ومافي تصريف في شورعنا
انا اقولكم ليه (اول شي الدعوه مشتركه فيه فساد وفيه مهندسين بشهايد مزوره مايدري وين الله موديه وربعنا يتهربون من المهندسين السعودين لان رواتبهم عاليه وعندهم الاجانب اقل راتب والاجانب يخطط بناء علي المتر وسعره يعني
لو تحتاج حفر الارض اكثر من المتر المتفق عليه مايبالون بشي ذا لانهم متفقين علي متر معين وخلاص والاجنبي مهمه ينفذ الاي يجيه وباقل سعر والشرح يطول بس حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد همه نفسه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22949 ] نشر منذ 2 ساعتين
يافرحة ماتمت ولن تتم
طول مامسؤلين الأمانة مغرين نفوسهم بغرى أصلي على الكراااسي
هاني ابو راس يقول عطوني فرصة
رحت أدور وأفتش
ابعطيه فرصة مني لاقي
فتشت تحت الزل وف الدولاب حتى دروج المطبخ
رحت أبتسلف فرص من عند الجيران
دورت ف بوووووكي
شيييييكت على السطح
مالقيت ولا فرصة😭😭😭😭
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3900 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
فساد مستشري
كلام جميل[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 57 دقيقة
قبل الافتتاح هههههههههههه