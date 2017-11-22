أمطار جدة تتلف الكورنيش الجديد قبل افتتاحه

نايف السالم(صدى):

أغرقت الأمطار شوارع جدة، وكان لكورنيش جدة الجديد، المقرر افتتاحه بعد أيام، بتكلفة بلغت 800 مليون ريال، نصيب من التلف حيث تجمعت المياه في أنفاق المشاة الفاصلة بين مشروع المرحلة الثالثة والمشروع الجديد.

وسقطت من جراء الأمطار عدد من النخيل والتي تم غرسها على امتداد طريق الكورنيش.