إغلاق مخبز شعبي مخالف للاشتراطات بنجران

راشد آل شريه(صدى):

شنت الفرق الرقابية بأمانة منطقة نجران، حملة على المخابز، تنفيذا لتوجيهات أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق الرامية إلى تكثيف الجولات الرقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، وتعزيز الإجراءات الرقابية وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبزا شعبيا مخالفا للاشتراطات الصحية بحي الموفجه، وتم إغلاقه وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بعد رصد وضبط عدد من المخالفات الصحية والتي اشتملت على تدني مستوى النظافة العامة وعدم الالتزام بالزي الرسمي للعمل وعدم وجود رخصة فتح محل.