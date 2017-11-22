بالصور.. انطلاق نيسان مورانو 2018 بنظم أمان جديدة

طوكيو(صدى):

ظهرت نيسان مورانو كموديل عام 2018 وقدمت مع مجموعة من التحديثات وأسعار قياسية أعلى إذ يبدأ مستوى مورانو القياسي S من 30,550 دولار بزيادة قدرها 780 دولار، وفي حين أن السيارة أكثر تكلفة من نموذج العام الماضي، فهي تأتي مجهزة مع مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة بما في ذلك نظام الكبح في حالات الطوارئ التلقائي ونظام تحذير الاصطدام الذكي في الأمام. وسيجد السائقون أيضا كونسول وسطي مطور ونظام معلومات ترفيهي بقياس 8 بوصة مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بالإضافة إلى نظم أندرويد أوتو و أبل كاربلاي.

أما مورانو SV فتقدم بسعر 33,850 دولار وتميزت بنظام التحذير من البقع العمياء القياسي ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية. ويمكن للعملاء أيضا طلب حزمة بريميوم SV التي تضم الآن نظام مثبت سرعة ذكي، كما يتم دفع مبلغ 38,250 دولار لنسخة مورانو SL التي هي مثل السابق لحد كبير ولكنها تشتمل الآن على باب حقيبة خلفي كهربائي وتشمل التغييرات الأخرى باقة مونروف جديدة وحزمة ميدنايت إديشين التي تحتوي على تجهيزات إضافية.

وأخيرا، تبدأ مورانو بلاتينيوم من 41,980 دولار وتأتي مجهزة بنظام جديد لفتح الباب الخلفي وفتحة سقف خاصة, وتعرض نيسان مورانو 2018 للبيع حاليا، وجميع الطرازات مدعومة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر ينتج 260 حصان (193 كيلوواط) و 240 رطل قدم (325 نيوتن متر) من عزم الدوران. وهي متصلة بناقل اكس ترونيك الذي يمكن إقرانه بنظام اختياري للدفع الكلي.

