وزير التعليم يشيد بالجامعة السعودية الإلكترونية

علي القحطاني(صدى):

أشاد ‏ اليوم الأربعاء، وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، في افتتاح المؤتمر الدولي للتعليم المدمج الذي تنظمه الجامعة السعودية الإلكترونية تحت عنوان ” الطريق إلى اقتصاد المعرفة ” ، بالجامعة السعودية الإلكترونية، مؤكدًا أنها من أبرز التحولات النوعية التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي بالمملكة.

وأكد العيسي، أن الجامعة السعودية الإلكترونية تقدم نموذجاً تعليمياً جديداً ومختلفاً ومتمايزاً يتكامل مع بقية نماذج التعليم العالي في المملكة.

وأشار وزير التعليم، خلال كلمته ‏التي ألقاها اليوم في افتتاح المؤتمر الذي يقام خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2017م في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بالرياض، مشاركة أكثر من 60 خبيراً متخصصاً في شأن التعليم من الدول: العربية، والأوروبية، وأمريكا، وكندا، وشرق آسيا.

وستُعقد ورشة عمل، يوم غد الخميس، تتناول تصميم درس إلكتروني تفاعلي باستخدام برنامج (Storyline Articulate)، وتصميم وإدارة الاختبارات الإلكترونية.