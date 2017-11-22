” البسامي ” ينفى وجود شروط لقيادة المرأة

عادل الحربي(صدى):

نفى العميد محمد البسامي، مدير الإدارة العامة للمرور، وجود شروط خاصة لقيادة المرأة، مؤكدًا أنها تخضع لنظام المرور.

وأشار في مؤتمر ” إجراءات تطوير المرور ورفع مستوى السلامة على الطرق ” ، إلى أن الشرطة النسائية موجود في العمل الأمني، موضحًا أنه بالإمكان استبدال الرخص النسائية الدولية حسب الاتفاقيات.

وفي ذات السياق، قال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن تطبيق أنظمة المرور سيكون للذكور والإناث على حد سواء، مبينًا أن التوسع في توظيف النساء سيأتي حسب الواقع وفي حينه.