” الطويان ” : كاميرات تليفزيونية ونظام CCTV للرصد المروري

سالم المطيري(صدى):

صرح قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان بأنه يجرى العمل مع الجهات المعنية في المرور ووزارة النقل وهيئة المواصفات والمقاييس على تنظيم شروط لتجهيز الشاحنات بحواجز جانبية وذلك لتأمين السلامة المرورية.

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحافي ” إجراءات تطوير المرور ورفع مستوى السلامة على الطرق ” ، ضرورة معالجة النقاط السوداء على الطرق وتسهيل وصول سيارات الإسعاف.

وتابع ” كاميرات تلفزيونية على الطرق للرصد المروري والجنائي، و نظام CCTV يرصد المركبات التي تطمس لوحاتها ” ، مؤكدا أنه سيتم إضافة مخالفة التجاوز غير النظامي ومخالفة عكس السير بالإضافة لمخالفات الرصد الآلى.

وأكد ” الطويان ” العمل على دراسة بوابات إلكترونية على الطرق السريعة لرصد الزمن ومعالجة مشكلات شبكات الإنترنت.