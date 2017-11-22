مدني الرياض يعلن الاستعداد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول

عادل الحربي(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

كما وجه مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المواطنين والمقيمين، بأخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة و ورود توقعات للرئاسة العامه للأرصاد وحماية البيئة بتعرض اجزاء من المملكة لفرصة هطول امطار ومنها منطقة الرياض وتستمر على أجزاء من المنطقة وحتى مساء غد الخميس.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني ، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة ومنها عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.