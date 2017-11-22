بالصور.. شرطة الجوف تواصل حملاتها لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة

سهو الهشال(صدى):

تواصل واصل شرطة منطقة الجوف حملاتها لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي وبمشاركة الإدارات الحكومية الأخرى، حيث تم ضبط يوم الاثنين الموافق ٢-٣-١٤٣٩ هـ عدد (155) مخالف ويوم الثلاثاء الموافق ٣-٣-١٤٣٩ هـ عدد(١٩٤) مخالف على مستوى المنطقة والمنفذين ( شرطة محافظة القريات، شرطة محافظة طبرجل، شؤون الأمن/قوة الضبط الميداني، إدارة دوريات الأمن، القوة الخاصة لأمن الطرق، شرطة محافظة دومة الجندل).

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس إن قوة الضبط الميداني، نفذت يوم الأربعاء الموافق ٤-٣-١٤٣٩ هـ، حملة على سوق الخضار بحي المحمدية وسوق الجملة وسوق الأعلاف بمدينة سكاكا بمشاركة إدارة المرور، وإدارة دوريات الأمن، ومفتشي الأمانة، ومفتشي فرع وزارة التجارة، ومفتشي فرع وزارة النقل، ومفتشي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومندوب هيئة حقوق الإنسان وتم ضبط عدد(٢٢) مخالفاً لنظامي العمل والإقامة بالإضافة لمخالفتين لفرع وزارة التجارة ومصادرة 165 قطعة منتهية ( أدوية منتهية الصلاحية).

