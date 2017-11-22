بالصور.. مدير عام السجون: الخريجون الجدد تأسيس ونواة لنقطة تحول المرحلة القادمة

سعيد العجل(صدى):

في ضوء المسارات التأسيسية لطلبة المديرية العامة للسجون دورات ( فرد أساسي )، والمنعقدة بمعهد الأمير محمد بن نايف لحماية أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية -رعى مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٣/٤ حفل تخريج الدورة الثلاثون للطلبة الأفراد الجدد والبالغ عددهم ٤٦٨ فردا وكان في استقبال سعادته عند وصوله مقر الحفل قائد قوة أمن المشآت بالشرقية العميد بندر الحربي، وقائد المعهد العقيد خالد القرني.

حضر الحفل عدد من منسوبي القطاعات الأمنية، وتم استعراض فقرات الحفل التي ابتدأت بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة قائد المركز ،بعد ذلك استعرض الطلبة المسير العسكري ،وتلى الخريجون قسم الولاء والطاعة.

عقب ذلك تشرف الجميع بسماع كلمة من مدير عام السجون اللواء الأسمري نقل فيها تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وبارك فيها للطلبة تخرجهم متمنيا لهم حياة عملية وعملية متميزة .

وفي نهاية كلمته توجه بالشكر الجزيل لقائد قوات أمن المنشآت والزملاء القائمين في المعهد على حرصهم المتميز ودعمهم،

بعد بذلك تم استعراض بعض الفرضيات كالدفاع عن النفس والإسقاط المظلي، وتم توزيع الجوائز وتكريم الأوائل المتفوقين.

وفي نهاية الحفل عزف السلام الملكي، بعد ذلك التقى مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري بالطلبة الخرجين في الصالة الرياضية.

وقال لهم: تعمدت الحضور إلى هنا لأبارك لكم وأخبركم بأنكم أنتم النواة ونقطة التحول للمرحلة القادمة وبإذن الله سيتمر التدريب بشكل متطور وفق آلية جديدة وبشكل مهني مختلف، أنتم رجال أمن يعول عليكم كثيرا بانتمائكم لهذا القطاع، فخدمة وطننا ومجتمعنا واجب علينا جميعًا، إذ يجب أن نعلن ونثبت ولاءنا بكل صدق وجدية ووعدهم بأنه سيتم تخصيص مسار تدريبي لهم في هذا المجال.

