بالفيديو.. رد فعل طريف لمذيعة اقتحم طفل عليها الاستوديو

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت مذيعة نشره الأخبار بقناة العربية، لموقف طريف خلال تقديمها نشرة الخامسة، حيث أقتحم نجل إحدى المذيعات للاستوديو.

وأدركت المذيعة الموقف بلباقة وأوضحت أنه نجل زميلتها نادين خماش، وراحت تداعب الطفل وهي تحمله قبل أن تتركه ليعود مرة أخرى لوالدته.

