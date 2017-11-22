بالفيديو.. رد فعل طريف لمذيعة اقتحم طفل عليها الاستوديو
تعرضت مذيعة نشره الأخبار بقناة العربية، لموقف طريف خلال تقديمها نشرة الخامسة، حيث أقتحم نجل إحدى المذيعات للاستوديو.
وأدركت المذيعة الموقف بلباقة وأوضحت أنه نجل زميلتها نادين خماش، وراحت تداعب الطفل وهي تحمله قبل أن تتركه ليعود مرة أخرى لوالدته.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38460 ] نشر منذ 1 ساعة
فيديو عطلان ,,
طاهر محمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
كده الفيديو شغال تمام
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38460 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم اشتغل ,,
,, بس اظن الحركه متفق عليها من قبل ام الطفل والمذيعه ,, على لحن صورني وانا ماادري ,,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14184 ] نشر منذ 57 دقيقة
حركه متفق عليها مع ام الطفل