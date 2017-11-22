بالصور.. أول ظهور لـ ” جاجوار XEL ” في الصين بقاعدة عجلات أطول

بكين(صدى):

كشفت جاجوار النقاب عن موديل XEL الجديد في معرض قوانغتشو للسيارات في الصين. وقد صممت هذه السيارة لتنافس مع سيارة أودي A4L ومرسيدس C-Class L وهي مزودة بقاعدة عجلات تمتد 3.9 بوصة (100 مم) لتبلغ 115.5 بوصة (2.935 مم) بشكل عام. والمزايا الإضافية التي توفرها مزيد من الطول للمقاعد الخلفية ، وبما يساعد على إنشاء مقصورة أكثر استيعابا.

ويأتي الموديل القياسي XEL Elite Edition مجهز بشكل جيد مع فتحة سقف زجاجية بانورامية ونظام تحكم مناخي أوتوماتيكي ثنائي المناطق ونظام ترفيهي بشاشة 8 بوصة. ويمكن أن تكون مجهزة في الاصدارات الأعلى بالاضاءة الداخلية المحيطة، عتب الباب المضئ، نظام الصوت ميريديان وتشمل الخيارات الأخرى فرش جلدي مثقب، ومجموعة عدادات رقمية، وتطعيمات من الخشب.

وتحت غطاء محرك السيارة، يوجد اثنين من المحركات الأول رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ينتج 197 حصان 320 نيوتن متر من عزم الدوران وبما يمكن من التسارع من 0-100 كم / ساعة (0-62 ميلا في الساعة) في 8.3 ثانية قبل أن يصل إلى سرعة قصوى 230 كم / ساعة .

كما يوجد محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 247 حصان و365 نيوتن متر من عزم الدوران. وبفضل قوته الإضافية، يساعد على التسارع من 0-100 كم / ساعة (0-62 ميلا في الساعة) في 7.3 ثانية بسرعة قصوى تصل إلى 240 كم / ساعة (149 ميلا في الساعة).