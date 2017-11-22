صور| مخالفو الإقامة يحاولون الاختباء عن أنظار رجال الأمن

طلال الغامدي(صدى):

أثمرت الحملة التي نفذتها شرطة محافظة الأحساء ، مؤخراً ، عن ضبط 355 مخالفا لنظام الإقامة والعمل خلال الأسبوع المنصرم ، جرى تسليمهم لجهات الاختصاص، وحاول العديد من المخالفين عمدا محاولة التخفي والاختباء عن أنظار رجال الأمن بأشكال واساليب متعددة إلا أن يقظة رجال الأمن كانت لهم بالمرصاد.

وأكد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه امتدادا لجهودها الميدانية المتواصلة وتزامنا مع انطلاقة الجولات الميدانية المكثفة مؤخرا ” لحملة وطن بلا مخالف” فقد نفذت شرطة محافظة الاحساء من خلال الجهات العاملة بالميدان والجهات التابعة للأمن العام بالمحافظة عددا من الحملات الميدانية الموجهة لتعقب وضبط مخالي الاقامة والعمل وامن الحدود شملت وسط المحافظة وعدد من الهجر والقرى التابعة لها.