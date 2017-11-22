” الصحة ” تطالب مستشفيات جدة الخاصة بحصر مرضى الأنفلونزا

علي القحطاني(صدى):

وجه مساعد مدير الشؤن الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة خطابا لـ 24 مستشفى خاص يشير فيه إلى زيادة في عدد حالات الأنفلونزا وخاصة أنفلونزا الخنازير مطالبا بحصر المرض مشيراً إلى أهمية توفر العلاج النوعي للإنفلونزا في المنشآت الصحية والتقيد بالسياسات العلاجية.

وأكد التعميم على أهمية الالتزام بإدخال الحالات الإيجابية والمشتبه بها على برنامج حصن واستكمال جميع البيانات المطلوبة وتحديث الحالات بعد ظهور النتائج.