بيع 11 عقارًا بالرياض من ممتلكات الراجحي في مزاد علني

حمود العنزي(صدى):

كشف مجلس تصفية عقارات الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي وشركة إتقان العقارية أنه تم تحديد يوم السبت 21 ربيع الأول 1439هـ، الموافق 9 ديسمبر 2017م موعدًا للمزاد الخامس على 11 عقارًا في مدينة الرياض، تتجاوز إجمالي مساحتها 145 ألف متر مربع عبارة عن مجمعات سكنية وتجارية، وفلل وأراضٍ في عدد من أحياء الرياض.

وعلى الراغبين في دخول المزاد التواصل مع المجلس و ” إتقان العقارية ” من خلال زيارة المعرض الدائم للعقارات الواقع في الرياض على طريق الملك فهد جنوب برج المملكة، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد عبر الهاتف المجاني 920009777.