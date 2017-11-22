وسائل التخلص من ” الشيب “

نورة الشهري(صدى):

يشكّل التخلص من مشكلة الشيب حلماً يراود العديد من النساء والرجال على السواء. وإذا كان صبغ الشعر هو الحلّ الأكثر شيوعاً، فهناك وسائل أخرى تتمتع بفعالية في هذا المجال، أما أسهلها فهذه الوصفة التي ندعوكم للتعرّف عليها وتجربتها. فهي تتمتع بفوائد ليس فقط في القضاء على الشيب ولكن أيضاً في تقوية الشعر وتحفيز نموّه.

لتطبيق هذه الوصفة لن تحتاجوا لأكثر من بضع أوراق من نبات الصبار وحبّة من الفيتامين E. وهو مكمّل غذائي يمكن إيجاده بكل سهولة في الصيدليات.

أما لتحضيرها فعليكم خلط ملعقتين كبيرتين من الجل المستخرج من نبات الصبار مع الزيت الموجود في حبة الفيتامين E بعد فتحها.

يؤمن مزج هذين المكونين جيداً الحصول على خليط كريميّ يتم تدليكه لمدة 5 دقائق على جذور الشعر ثم تركه طوال الليل ليتم غسل الشعر في صباح اليوم التالي. ويّنصح بتطبيق هذه الوصفة مرتين أسبوعياً للحفاظ على شعر صحيّ وخالٍ من الشيب.

ما هو دور الفيتامين E؟

يتميّز الفيتامين E بكونه من الفيتامينات التي تذوب في الماء، وهو يتواجد في الفاكهة، والخضراوات، والحبوب. تكمن فعاليته الأساسية في كونه مضادا لأكسدة الخلايا، محارب للشيخوخة، وحامي من الجذيرات الحرة الناتجة عن التعرّض للشمس.

يحفّز الفيتامين E آليّة نموّ الشعر، كونه يقويّ جريبات الشعر ويجعل مظهره صحيّاً. وهو بالإضافة إلى دوره في محاربة شيخوخة الجلد يؤخر أيضاً ظهور الشيب، ففعالية مضادات الأكسدة الموجودة في هذا الفيتامين تؤخر ظهور علامات التقدّم في السن على كل المستويات في جسمنا.

وتلعب المادة الزيتيّة الموجودة في كبسولة الفيتامين E دوراً أساسياً في تقوية بنية الشعر كما تسرّع آليّة نموّه بشكل لافت.

ما هو دور نبات الصبّار؟

يساعد الجل المستخرج من نبات الصبّار على الوقاية من ظهور الشعر الأبيض وتأخير بوادر الشيب، كونه يحفّز نشاط آلية نمو الشعر ويؤخر شيخوخة جريباته. كما يساعد في التخفيف من إفراط الإفرازات الدهنية لفروة الرأس التي من شأنها أن تجعل الشعر يبدو زيتياً وتخنق جريباته. أما الفوائد المضادة للبكتيريا التي يتمتع بها الصبار فقادرة على تنظيم هذه الإفرازات ومعالجة مشكلة الشعر الدهني.

يلعب الجل المستخرج من الصبار دوراً أيضاً في الوقاية من تساقط الشعر كونه ينشّط عمل جريبات الشعر بشكل ملحوظ. وإذا كان هذا الجل مرطباً مثالياً لبشرة الجسم، فهو أيضاً مرطّب لفروة الرأس بفضل غناه بالمعادن والفيتامينات المغذية والمحاربة للجفاف.