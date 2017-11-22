رئيس الاتحاد الفلسطيني يرد على دعم المليون دولار من آل الشيخ

ماجد محمد(صدى):

أوضح جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن الدعم المقدم من تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وسعداء بخصوص استعداد المملكة وإصرارها على النهوض بالرياضة الفلسطينية.

وأضاف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أنه يعلم مدى تقدير القيادة الرياضية في السعودية للرياضة الفلسطينية، وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع.

وبعد تزكيته رئيسًا للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، قرر رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، تقديم دعمًا للرياضة الفلسطينية بقيمة مليون دولار.