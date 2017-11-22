” تعليم مكة ” تعلن البدء في استقبال طلبات الترشح للإشراف التربوي.. وتحدد التخصصات

نايف السالم(صدى):

فتحت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، باب الترشيح لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للتشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي القادم 1439/ 1440هـ، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بمراحل التقديم ومواعيدها واستكمال البيانات المطلوبة ورفعها عن طريق المكاتب.

وأعلنت في تعميمها للمدارس، أنه سيتم الانتهاء من قبول طلبات التقديم يوم 15/ 3/ 1439هــ، على أن تبدأ الاختبارات للمتقدمين ستكون يوم الاثنين 30 / 3 / 1439 هــ بمدرسة الملك عبدالعزيز الثانوية.

وفيما يخص التخصصات والوظا\ق الشاغرة، أوضحت الإدارة أنها ستكون في التخصصات الآتية: ” القيادة المدرسية، والصفوف الأولية، واللغة العربية، والاجتماعيات، والرياضيات، والعلوم، والنشاط الطلابي، والتدريب التربوي، والموهوبين، والاختبارات والقبول، وتقنية المعلومات، والجودة الشاملة، والتخطيط والتطوير، والأمن والسلامة، والإعلام التربوي، وشؤون المعلمين، وخدمات الطلاب، والصحة المدرسية، ووحدة تطوير المدارس “.

ويأتي هذا الإجراء سعيًا من إدارة تعليم مكة لسد احتياج إدارة الإشراف التربوي والإدارات الأخرى والمدارس من الكوادر التعليمية في مختلف التخصصات والمجالات ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية .