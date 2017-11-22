” البسامي ” يشرح استراتيجية الهيئة للحد من حوادث المرور

حمود العنزي(صدى):

أوضح العميد محمد البسامي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن وزير الداخلية يوجه بمباشرة خطط المرور التشغيلية، مؤكدًا أن الهيئة تسعي للانتهاء من استراتيجية المرور خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بشأن ” إجراءات تطوير المرور ورفع مستوى السلامة على الطرق ” ، أن هناك ثماني تحديات استراتيجية تواجهها الهيئة، منها نشر التقنية على مستوى المملكة ورضى المتعاملين.

ولفت ” البسامي ” إلى أن معظم الحوادث المرورية ناتجة عن المخالفات لأنظمة المرور، مؤكدًا أن الهيئة ستقوم بإعادة صياغة بعض مواد نظام المرور بما يتوافق مع المستجدات الحالية، وستقوم بتغليظ عقوبة المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة المرورية، وكذلك إعادة صياغة نظام النقاط المروري وإيجاد آلية للتطبيق الفعلي.

وفي سياق متصل، صرح بأنه تم البدء في تدوير الكادر البشري في إدارات المرور، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على مدارس تعليم القيادة، حيث تم الاتفاق مع 3 جامعات لإيجاد نقلة في معايير مدارس تعليم القيادة.

كما أشار إلى أن الهيئة تعمل تطوير خدمة الاعتراض الإلكتروني للمخالفين، و كذلك توحيد بيانات مخالفات المرور وبيانات الحوادث، لافتًا إلى أن سيتم التوسع في رصد مخالفين السرعة وقطع الإشارة، عن طريق إضافة أنظمة مرورية جديدة ورادارات متحركة في السيارات.

ونوَه مدير إدارة المرور، إلى البدء في تفعيل أنظمة CCTV لرصد المخالفات داخل كبينة المركبة.