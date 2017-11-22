البرلمان الروسي يلزم المنافذ الإعلامية بقانون ” العملاء الأجانب “

موسكو(صدى):

أقر اليوم الأربعاء مجلس الشيوخ الروسي في البرلمان مشروع قانون يُلزم المنافذ الإعلامية التي تمولها دول أجنبية والتي تعمل في البلاد، بأن تسجل نفسها ” وكالات أجنبية ” .

وجاء ذلك رداً على قرار الولايات المتحدة بإرغام شركة ” آر.تي ” الاعلامية المعروفة سابقاً باسم ” روسيا اليوم ” والتي تمولها الحكومة الروسية على تسجيل نفسها في البلاد.

ويتهم المسؤولون الأمريكيون الشركة بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية في العام الماضي، ليفوز دونالد ترامب بالمنصب الرئاسي.