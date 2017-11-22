بالصور .. ” مواقف ” تجهز أسطول ونشات لإنقاذ 220 سيارة عالقة

نايف السالم(صدى):

أنقذت ” المواقف الوطنية ” 220 سيارة عالقة في أمطار جدة وساهمت في فك الاختناقات المرورية، في مبادرة تطوعية غير مسبوقة.

وفور هطول الأمطار الغزيرة على محافظة جدة؛ تم إرسال مليون رسالة للمواطنين والمقيمين على جوالاتهم متضمنة أرقام اتصال، وطالبت الرسائل المتضررين بالاتصال لمساعدتهم.

وسخرت ” المواقف الوطنية ” كافة مواقفها الطولية لإيقاف السيارات المتضررة بها، ثم الاتصال بأصحابها لاستلامها، وذلك في وقت قياسي وبالتنسيق مع إدارة المرور وأمانة محافظة جدة .