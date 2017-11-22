بالفيديو.. صراخ علا الفارس يهز استوديو مسكون بالجن

نورة الشهري(صدى):

تعرضت الإعلامية علا الفارس لموقف محرج ، خلال تقديمها احدى حلقات برنامجها بقناة MBC ، حيث هزت صرخاتها الاستوديو .

وظهرت علا الفارس في فيديو متداول وهي تمسك بكوب زجاجي وبرفقتها زميلها في تقديم البرنامج واحد الضيوف ، وقال الضيف لعلا تخيلي ان الاستوديو مسكون شو راح يصير ، ثم بدأ يسوي حركات بيديه فانفجر الكوب الزجاجي بيد علا دون ان يلمسه ما اثار الرعب لها وهرولت بعيدا عنه وهي تصرخ .