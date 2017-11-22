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بالفيديو.. صراخ علا الفارس يهز استوديو مسكون بالجن

بالفيديو.. صراخ علا الفارس يهز استوديو مسكون بالجن
نورة الشهري(صدى):

تعرضت الإعلامية علا الفارس لموقف محرج ، خلال تقديمها احدى حلقات برنامجها بقناة MBC ، حيث هزت صرخاتها الاستوديو .

وظهرت علا الفارس في فيديو متداول وهي تمسك بكوب زجاجي وبرفقتها زميلها في تقديم البرنامج واحد الضيوف ، وقال الضيف لعلا تخيلي ان الاستوديو مسكون شو راح يصير ، ثم بدأ يسوي حركات بيديه فانفجر الكوب الزجاجي بيد علا دون ان يلمسه ما اثار الرعب لها وهرولت بعيدا عنه وهي تصرخ .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38460 ] نشر منذ 2 ساعتين

حيوكه وحبركه من حيوكات وحبركات حبروك ,, وراءه ماوراءه من دغدغه ,,

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياقدم الخبر الاستوديو تغير شكله والمذيع تبدل ولا حشو بدون ذاقه ✐✍

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