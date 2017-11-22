بالفيديو.. صراخ علا الفارس يهز استوديو مسكون بالجن
تعرضت الإعلامية علا الفارس لموقف محرج ، خلال تقديمها احدى حلقات برنامجها بقناة MBC ، حيث هزت صرخاتها الاستوديو .
وظهرت علا الفارس في فيديو متداول وهي تمسك بكوب زجاجي وبرفقتها زميلها في تقديم البرنامج واحد الضيوف ، وقال الضيف لعلا تخيلي ان الاستوديو مسكون شو راح يصير ، ثم بدأ يسوي حركات بيديه فانفجر الكوب الزجاجي بيد علا دون ان يلمسه ما اثار الرعب لها وهرولت بعيدا عنه وهي تصرخ .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38460 ] نشر منذ 2 ساعتين
حيوكه وحبركه من حيوكات وحبركات حبروك ,, وراءه ماوراءه من دغدغه ,,
عبدالروؤف الاعمى[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياقدم الخبر الاستوديو تغير شكله والمذيع تبدل ولا حشو بدون ذاقه ✐✍
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22946 ] نشر منذ 2 ساعتين
أسمع العيال يقلون شمو رائحة غازات أنبعثت من بطنها🤔