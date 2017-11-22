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بالفيديو.. أمل العنبري ” مي العيدان تشوه صورة الكويتيات “

بالفيديو.. أمل العنبري ” مي العيدان تشوه صورة الكويتيات “
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة أمل العنبري خلال حضورها ضيفة ببرنامج ليلي الكويت ، عن خلافاتها مع الإعلامية الكويتية مي العيدان .

وقال مقدم البرنامج لأمل الإعلامية الكويتية مي العيدان خرحت في بعض الفيديوهات وتلفظت في ألفاظ صعب انها تنقال شو كان ردك ، فردت أمل ، انا اتصدمت لاني شخصياً ما في لي اي مشاكل معها .

وتابعت أمل مأخذي عليها لانها لديها مكانه عندنا .. تنتقدين أوك لكن لما يصير الشئ تجريح وسب ما إلك حق ، انتي ليكي اهل ما يقبلون ها الإساءة ونحنا كمان ، عيب تطلعين في صورة الإعلامية الكويتية وتشوهين صورة الكويتيات لانهن منهن هيك وانا لي رفيقات ولسانهن ما طويل .

. #امل_العنبري ضيفة برنامج ليالي الكويت . .

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