بوستيكوجلو يعود للأندية بعد استقالته من استراليا

ماجد محمد(صدى):

استقال انجي بوستيكوجلو من تدريب منتخب استراليا اليوم الأربعاء بعد أسبوع من قيادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا.

وتحدث المدرب البالغ عمره 52 عاما بتأثر عن الآثار التي تركتها وظيفته على أسرته لكنه لم يوضح بشكل كامل أسباب قراره، وتعرض بوستيكوجلو لانتقادات بعدما فشلت استراليا في التأهل مباشرة إلى روسيا وتعين عليها الفوز على سوريا وهندوراس في ملحق التصفيات.

وأبلغ بوستيكوجلو مؤتمرا صحفيا في سيدني ” بعد تفكير عميق قررت أن رحلتي انتهت كمدرب للمنتخب الاسترالي ” ، وأضاف ” مثلما قلت عدة مرات.. تدريب منتخب استراليا كان مصدر فخر لي وربما لم تكن هذه هي النهاية التي تصورتها عندما بدأت الرحلة لكن في الوقت نفسه أعرف أنه الوقت المناسب وأنه القرار الصحيح “.

وقال بوستيكوجلو، الذي يتطلع للعودة للتدريب على مستوى الأندية، إن ديفيد جالوب المدير التنفيذي للاتحاد الاسترالي لكرة القدم حاول إقناعه بالتراجع عن قراره بعد الفوز 3-1 الأسبوع الماضي على هندوراس في سيدني، وقال اليوناني المولد إنه يشعر بفخر شديد لأنه أثبت أن مدربا محليا يستطيع أن يؤدي المهمة.