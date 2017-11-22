اللواء بسام عطية: حادث كل دقيقة و4 إصابات في الساعة
أعلن اللواء بوزارة الداخلية بسام عطية، وقوع حادث كل دقيقة في المملكة و 4 إصابات كل ساعة، وذلك في مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية بعنوان ” إجراءات تطوير المرور ورفع مستوى السلامة على الطرق ” .
وأضاف اللواء بسام عطية: ” الحوادث استنزاف للمواد البشرية والاقتصادية ” ، مشيرا لوقوع 7 آلاف حالة وفاة بمعدل 20 حالة يوميا في حوادث المرور ” .
وأختتم حديثه قائلا: ” نحتاج إلى المدينة الإنسانية والإنسان المتمدن للتخفيف من حوادث المرور ” ، مؤكدا وقوع 70% من الحوادث خارج المدن بينما تقع 30% منها داخلها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22946 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا ومابعد جت الزحمة الحقيقية🤔