بالفيديو.. كلمة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري وسط مناصريه
وجه سعد الحريري رئيس وزراء لبنان الشكر والتقدير لشعب لبنان ومناصريه الذين استقبلوه بالاحتفالات وسط بيروت اليوم بعد تراجعه عن قرار الاستقالة. هاتفين ” سعد سعد يحيا سعد “.
وأكد الحريري خلا ل كلمته أن شعب لبنان يد واحدة، قائلا ” سنظل جميعا خط الدفاع عن لبنان وعن استقلال لبنان وعروبة لبنان “.
وأكد أن لبنان هي أهل الوسط والاعتدال والاستقرار مطلقا شعار ” لبنان أولا.. لبنان أولا ” بعيد الاستقلال.
واختتم الحريري كلمته قائلا ” عشتم وعاش لبنان “.
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