بالفيديو.. كلمة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري وسط مناصريه

بيروت(صدى):

وجه سعد الحريري رئيس وزراء لبنان الشكر والتقدير لشعب لبنان ومناصريه الذين استقبلوه بالاحتفالات وسط بيروت اليوم بعد تراجعه عن قرار الاستقالة. هاتفين ” سعد سعد يحيا سعد “.

وأكد الحريري خلا ل كلمته أن شعب لبنان يد واحدة، قائلا ” سنظل جميعا خط الدفاع عن لبنان وعن استقلال لبنان وعروبة لبنان “.

وأكد أن لبنان هي أهل الوسط والاعتدال والاستقرار مطلقا شعار ” لبنان أولا.. لبنان أولا ” بعيد الاستقلال.

واختتم الحريري كلمته قائلا ” عشتم وعاش لبنان “.