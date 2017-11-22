بيونسيه تتربع على عرش أكثر المطربين أجرًا في العالم

أماني الغامدي(صدى):

ترأست المطربة العالمية بيونسيه قائمة المطربين الأعلى أجرًا في العالم لعام2017، بأجر 105 ملايين دولار عن ألبومها الأخير وجولاتها الفنية.

وتتليها في المرتبة المطربة البريطانية الشهيرة اديل بأجر 69 مليون دولار لأخر جولاتها الغنائية.

أما المرتبة الثالثة في تصنيف المغنيات الأعلى أجرا، فكانت من نصيب تايلور سويفت، بحصولها على 44 مليون دولار.

وشملت المرتبة العشر الأوائل: سيلين ديون (42 مليون $) وجينيفر لوبيز (38 مليون$) ودوللي و بارتون (37 مليون $) وريناتا (36 مليون $) وبريتني سبيرز (34 مليون $) وبربارا سترايساند (30 مليون .

وجاء ذلك نقلًا عن مجلة ” فوربس ” في قائمة صنفت فيها المغنيات الأعلى أجرا في العالم لعام 2017.