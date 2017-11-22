ميناء الملك عبد العزيز يستقبل السفينة ” تاريوس “

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أمس السفينة العملاقة تاريوس، وتعبتر أكبر سفينة حاويات في تاريخ الميناء حيث تقدر طاقتها الاستيعابية 14.424 حاوية نمطية ويبلغ طولها 369 مترا وعرضها 52 مترا.

وأكد م. وليد الفارس مدير عام ميناء الملك عبد العزيز بالإنابة الذي كان في استقبال السفينة أن تمتع الميناء بإمكانيات عالمية للخطوط الملاحية سبب وصول مثل هذه السفن العملاقة وذلك بفضل قدرته التشغيلية العالية و التنافسية التي ساهمت في وضعه ضمن خارطة الموانئ العالمية.

وأوضح ” الفارس ” حرصهم على تقديم كافة الخدمات اللوجستية التى تحتاجها العملاقة ” تاريوس ” وأفراد طاقمها الذين حرصوا على زيارة إدارة الميناء والتجول في مرافقها.

ويذكر أن الهيئة العامة للموانئ في مراحل الانتقال النوعي على مستوى الخدمات اللوجستية وذلك توافقا مع رؤية المملكة 2030 , وتعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجيستية عالمية.